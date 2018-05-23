Канатную дорогу "Косыгина" - "Лужники" откроют уже через пару недель

Объект практически готов к полноценной эксплуатации. Так заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, 16 ноября эксперты Мосгосстройнадзора дали разрешение на открытие новой канатной дороги. Транспортная связь между улицей Косыгина, смотровой площадкой на Воробьевых горах и стадионом "Лужники" полностью построена. Осталось лишь наладить инфраструктуру, отобрать персонал и договориться с поставщиками. Отметим, что изначально проект планировали завершить к Чемпионату мира по футболу.

Марат Хуснуллин предполагает, что заключительный этап подготовки займет немного времени. Канатная дорога должна заработать уже через пару недель, то есть, до конца текущего года. Всего на ней оборудуют три остановки. Расстояние между конечными составляет 737 метров. Подъемник преодолевает это расстояние примерно за пять минут. Ожидается, что за час канатная дорога будет развозить до 1,6 тысяч пассажиров.