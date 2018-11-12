Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о зимнем музейном сезоне на ВДНХ

5 декабря на ВДНХ стартует зимний музейный сезон 2018-2019 гг., который откроют сразу четыре новые экспозиции. О предстоящем событии рассказала заместитель мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

«К зимнему сезону подготовлены сразу четыре новые выставки. Две из них продолжают инициированную ВДНХ уникальную программу межмузейного обмена «Резидент». Впервые свое собрание знаковых полотен русских мастеров, включая Айвазовского, Репина и Серова, в Москву привезет Самарский областной художественный музей. Еще одна масштабная экспозиция посвящена творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. В нее войдут рукописи, личные вещи, письма и фотографии из архивов и музеев Москвы и Петербурга», - пояснила вице-мэр Сергунина.

На выставке «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея» можно будет увидеть более 130 шедевров русского изобразительного искусства начала ХVIII – второй половины XX веков, а также образцы восточного искусства XVIII–XIX веков.

Экспозиция «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова» посвящена творчеству великого писателя и позволит лучше узнать и понять булгаковские образы и их взаимосвязь с самим автором.

Третья экспозиция организуется в рамках конкурсной программы ВДНХ «ВЗЛЕТ» и познакомит гостей выставочного комплекса с работами победительницы третьего сезона в номинации «Искусство» Анастасии Вепревой.

На выставке «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева» посетителей ждет экскурс в историю одного из самых ярких и эпатажных моментов развития модной индустрии на примере одежды и аксессуаров ведущих кутюрье планеты.







