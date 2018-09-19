Сурдопереводчица прославилась, скорчив смешные гримасы в прямом эфире

На телеканале BBC одна из сотрудниц, осуществляя сурдоперевод в прямом эфире, рассмешила зрителей и прославилась в социальных сетях своими гримасами.

Одна из пользователей Twitter по имени Элл Портер не прошла мимо забавного сурдоперевода и разместила самый лучший отрывок в своем аккаунте. Мимика ведущей так развеселила людей, что в комментариях ее назвали символом современных новостей.

Женщина переводила на язык жестов репортаж, посвященный выходу Великобритании из состава Европейского союза. На видео, опубликованном Элл Портер, мимику переводчицы очень хорошо можно рассмотреть. По словам Портер, переводчица своей мимикой отлично демонстрирует реакцию общественности на соглашение по Brexit.

Видео просмотрено около 3 миллионов раз. Сам пост «лайкнули» 120 тыс. раз. Комментаторы в восторге от актерского мастерства сотрудницы канала и считают, что она одним взглядом передала всю неразбериху по Brexit.