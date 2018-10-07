Натуральнее некуда: в метро заметили девушку с "воротником" в виде живой лисы

Сегодня, 17:35 \\ Общество

В социальных сетях распространили видео, на котором молодая блондинка в московском метро держит на плечах лису. На животном надет ошейник, девушка контролирует животное, держа поводок. «На работу едет», - написала хозяйка под своим видео.

По словам очевидцев, питомец вел себя абсолютно спокойно. В то время, как некоторые пассажиры, находившиеся рядом, заметно насторожились. Некоторые остались недовольны отсутствием намордники. Прозвучало также мнение о том, что для животного подземная обстановка может быть опасна. Также как и для людей может быть опасно пребывание лисы в метро. Мнения разделились.

Пока что неизвестно, как пассажирке удалось спуститься в метро с животным. Согласно правилам столичного метро, запрещено перевозить животных без специальных контейнеров.

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Автор - София Волкова
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