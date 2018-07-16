В Лондоне умер 93-летний биолог из России Жорес Медведев

Сегодня, 16:51 \\ Общество

16 ноября о смерти брата СМИ рассказал публицист Рой Медведев.

 По словам родственника, Жорес Медведев умер от сердечного приступа, хотя никогда не жаловался на проблемы с сердцем. В четверг британские медики оперативно примчались спасать 93-летнего биолога в Лондоне. Однако все три бригады "скорой помощи" не смогли спасти жизнь пациента. Брат отметил, что Жоресу Медведеву организуют прощальную церемонию в посольстве России.

По словам Роя Медведева, ученый до самой смертью занимался наукой. В последнее время он исследовал проблемы долголетия и правильного питания организмов. Даже приступил к написанию новой книги, которую планировал закончить года через два. Готовые десять глав писатель собирается опубликовать через российское издательство.

Родным городом для Жореса Медведева является Тбилиси. Однако учиться биолог поехал в Московскую сельскохозяйственную академию. Работу ученого в обнинском Институте медицинской радиобиологии оборвала книга "Подъем и падение Т.Д. Лысенко". Жорес Медведев издал её в США на английском языке. Власти обвинили ученого в антисоветсткой деятельности и лишили гражданства СССР. После этого Жорес Медведев изучал генетику в лондонском Национальном институте медицинских исследований, которому хранил верность до 1992 года. Гражданство вернулось к нему лишь в 1990 году по личному указу президента Михаила Горбачева. Биолог остался работать в Великобритании, но часто ездил в Россию.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Орловский суд сомневается в законности быстрой регистрации в Москве

Прокурор Заводского района в городе Орел подал иск в суд против двух интернет-порталов с сомнительной информацией касательно регистрации в Москве.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Умерла известная дрессировщица Надежда Такшантова

 Заслуженная артистка России была широко известна по всему миру, даже в 70 лет она...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Получи пинка: водители двух автобусов устроили драку из-за остановки

Жители Тюмени сняли на видео инцидент, который произошел 13 ноября на городской остановке...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ