В Лондоне умер 93-летний биолог из России Жорес Медведев

16 ноября о смерти брата СМИ рассказал публицист Рой Медведев.

По словам родственника, Жорес Медведев умер от сердечного приступа, хотя никогда не жаловался на проблемы с сердцем. В четверг британские медики оперативно примчались спасать 93-летнего биолога в Лондоне. Однако все три бригады "скорой помощи" не смогли спасти жизнь пациента. Брат отметил, что Жоресу Медведеву организуют прощальную церемонию в посольстве России.

По словам Роя Медведева, ученый до самой смертью занимался наукой. В последнее время он исследовал проблемы долголетия и правильного питания организмов. Даже приступил к написанию новой книги, которую планировал закончить года через два. Готовые десять глав писатель собирается опубликовать через российское издательство.

Родным городом для Жореса Медведева является Тбилиси. Однако учиться биолог поехал в Московскую сельскохозяйственную академию. Работу ученого в обнинском Институте медицинской радиобиологии оборвала книга "Подъем и падение Т.Д. Лысенко". Жорес Медведев издал её в США на английском языке. Власти обвинили ученого в антисоветсткой деятельности и лишили гражданства СССР. После этого Жорес Медведев изучал генетику в лондонском Национальном институте медицинских исследований, которому хранил верность до 1992 года. Гражданство вернулось к нему лишь в 1990 году по личному указу президента Михаила Горбачева. Биолог остался работать в Великобритании, но часто ездил в Россию.