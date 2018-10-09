Неспособная улыбаться пара сыграет «веселую» свадьбу

Молодые люди страдают от редкого заболевания, не позволяющего сделать улыбку на лице.

Мужчина из Великобритании, Алекс Баркер, с рождения страдает очень редким заболеванием, которое не позволяет менять мимику лица. Такая аномалия называется синдромом Мебиуса. Он парализует лицевой нерв, ограничивая движение губ, а иногда и нарушает правильную посадку глаз.

Такой редкий недуг не помешал Баркеру найти себе невесту. У 38-летней гражданки Соединенных Штатов Эрин Смит тоже присутствуют нарушения, вызванные Мебиусом. Будущие молодожены познакомились на специальном сетевом ресурсе, где обладатели редкой болезни общаются друг с другом. Всего на планете зафиксирована только 1 тысяча человек, с данным синдромом. Алекс и Эрин провели четыре совместных свидания, после чего мужчина сделал предложение руки и сердца. «Я не всегда могу понимать эмоции Эрин, но в счастливые моменты она слегка наклоняется и издает протяжное у-у-у», - рассказал Баркер.