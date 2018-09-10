Илон Маск ищет рыцаря для охраны грязевой башни The Boring Company
Одно из главны требований для сотрудника - французский акцент. Такое объявление основатель компании разместил на своей странице в Twitter.
В начале 2018 года The Boring Company по инициативе Илона Маска начала бурить тоннели в Лос-Анджелесе. Предприниматель планирует организовать в городе новый вид общественного транспорта. Как оказалось, подземные работы сопровождаются обильными отходами из почвы. Чтобы снизить расходы, Илон Маск решил делать из грязевой массы кирпичи и продавать их желающим по 10 центов.
Судя по недавнему твитту, The Boring Company устраивает креативную рекламную акцию. Сотрудники построят в Лос-Анджелесе сторожевую башню из готовых кирпичей. В качестве охраны, смотровую площадку займет рыцарь. Илон Маск ищет человека, который сыграет роль и будет хулить посетителей в стиле французских рыцарей из комедии "Монти Пайтон и священный Грааль". В таком образе актеру предстоит отработать два дня.
Brick pyramid and Hyperloop tube at sunset pic.twitter.com/d5UfMsBFpZ— The Boring Company (@boringcompany) July 23, 2018