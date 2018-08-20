Скончалась Сакина Шаймиева - супруга первого президента Татарстана

Сегодня, 13:30 \\ Общество

Свои соболезнования Минтимеру Шаймиеву по случаю выразил Рустам Минниханов, который сейчас возглавляет республику. Такую новость сообщил руководитель его пресс-службы Эдуарда Хайруллин.

 Сакина Шаймиева скончалась 16 ноября в возрасте 79 лет. Будучи супругой первого президента Татарстана, она написала автобиографическую книгу "В тени Минтимера". Она поступила в продажу в 2007 году и получила определенный успех среди аудитории. Благодаря этому произведение переиздали в 2016 году, дополнив новыми материалами. Женщина писала, что ей очень уютно скрываться за своим супругом.

Минтиимер Шаймиев стал президентом Татарстана в 1991 году и занимал этот пост до 2010 года. С тех пор работает на родине государственным советником. В браке с Сакиной политик прожил 57 лет. Пара познакомилась ещё в студенческие годы и узаконила отношения в 1961 году. У неё родились два сына - Айрат и Радик. Охраняя семейный очаг, Сакина Шаймиева ещё и трудилась старшим экономистом. Довелось ей поработать и в республиканском Министерстве торговли. Перед пенсией покойная 6 лет управляла планово-финансовым отделом Центрального универмага.

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Автор - Александр Лубяной
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