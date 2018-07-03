МФЦ Москвы объяснили отрытое хранение персональных данных

Сканы паспортов и личных документов остаются на компьютерах по причине забывчивости пользователей. Пресс-служба госучреждения официально прокомментировала ситуацию на своем сайте.

16 ноября издание "КоммерсантЪ" опубликовало информацию о том, что персональная информация клиентов МФЦ в Москве хранятся в открытом доступе. Якобы, посторонний человек может добыть паспортные или другие важные данные о людях, работавших с компьютерами. Какие именно центры представляют угрозу - СМИ не указало.

Представители московских МФЦ опровергают вероятность утечки этих данных по вине сотрудников. Общественный доступ к компьютерам предоставляют зоны электронных услуг в центрах "Мои Документы". Некоторые пользователи забывают удалить из системы свои скан-копии. Но раз в день администраторы центров удаляют лишние файлы, которые остаются на рабочих столах и корзинах.

Как объяснила пресс-служба, опубликовать персональные данные с таких компьютеров нельзя - они лишены полноценного доступа ко Всемирной паутине. Через общественные устройства можно зайти лишь на некоторые сайты, включенные в федеральную информационную систему. Например, на Единый или региональный порталы государственных услуг.