«Я не смог просто уйти»: убийца Джона Леннона подробно описал свои мысли в тот день

Сегодня, 12:39 \\ Общество

Американец Дэвид Чепмен, застреливший музыканта Джона Леннона, впервые рассказал о своих переживаниях в тот злополучный момент.

В конце этого лета, в Соединенных Штатах проходили слушания по вопросу досрочного освобождения Дэвида Чепмена, чье имя теперь знают во всем мире. Именно он в декабре 1980 года прервал жизнь талантливого музыканта Джона Леннона, когда тот походил к дому. Суд приговорил убийцу к пожизненному тюремному сроку. Полная запись заседаний по УДО Чепмена была обнародована в СМИ только сейчас.

«Я точно могу заверить, что не хотел причинить Джону страданий. Однако мне пришлось использовать экспансивные боеприпасы, которые попадая в тело, начинают набирать объем. Я знал, что должен убить наверняка. У меня не было права на ошибку», - рассказал суду Чепмен. По словам 63-летнего киллера, Леннон в тот день вел себя очень добродушно, был в приподнятом настроении и без проблем расписался на своей новой пластинке. «Тогда я до последней секунды уговаривал себя отказаться от затеи. Но ничего не вышло. После выстрелов я не испытывал эмоций, а сейчас мне очень неловко. С каждым годом становилось все более стыдно, ведь Джон был хорошим парнем», - подытожил Дэвид.

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Автор - Антон Словацкий
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