Председатель ОНК Приамурья увольняется после оправдания Цеповяза

Сегодня, 12:15 \\ Общество

Вслед за Наталей Охотниковой, полномочия складывают все члены комиссии. Об этом рассказал её заместитель Андрей Зенков.

 Председатель ОНК по Амурской области приняла критику со стороны пользователей социальных сетей и главы общероссийской общественной палаты Марии Каннабих. Последняя заявила, что высказывания Натальи Охотниковой в пользу осужденного Вячеслава Цеповяза оскорбляет память людей, погибших от рук банды Цапка в станице Кущевской. Отстранить общественницу призвала также певица Диана Гурцкая.

Теперь ОНК Приамурья увольняется в полном составе, протестуя против "травли" своего председателя. Четверо наблюдателей во главе с Натальей Охотниковой оформляют документацию и к вечеру 16 ноября намерена сдать мандаты. Кроме упомянутых председателя и заместителя, посты покидают Артем Мироненко и Константин Друженцов. Андрей Зенков отметил, что в случае с общественной комиссией для ухода достаточно устного заявления.

Напомним, накануне широкий резонанс получили фотографии Вячеслава Цеповяза из колонии строгого режима с шашлыком, крабами и другими предметами роскоши. ФСИН признала снимки подлинниками 2015 года. Наталья Охотникова выступила в Instagram с оправданиями осужденного за убийство 19 человек. Она назвала Вячеслава Цеповяза невиновным фермером и меценатом. В настоящее время страница председателя ОНК удалена из Instagram.

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Автор - Александр Лубяной
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