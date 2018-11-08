Председатель ОНК Приамурья увольняется после оправдания Цеповяза
Вслед за Наталей Охотниковой, полномочия складывают все члены комиссии. Об этом рассказал её заместитель Андрей Зенков.
Председатель ОНК по Амурской области приняла критику со стороны пользователей социальных сетей и главы общероссийской общественной палаты Марии Каннабих. Последняя заявила, что высказывания Натальи Охотниковой в пользу осужденного Вячеслава Цеповяза оскорбляет память людей, погибших от рук банды Цапка в станице Кущевской. Отстранить общественницу призвала также певица Диана Гурцкая.
Теперь ОНК Приамурья увольняется в полном составе, протестуя против "травли" своего председателя. Четверо наблюдателей во главе с Натальей Охотниковой оформляют документацию и к вечеру 16 ноября намерена сдать мандаты. Кроме упомянутых председателя и заместителя, посты покидают Артем Мироненко и Константин Друженцов. Андрей Зенков отметил, что в случае с общественной комиссией для ухода достаточно устного заявления.
Напомним, накануне широкий резонанс получили фотографии Вячеслава Цеповяза из колонии строгого режима с шашлыком, крабами и другими предметами роскоши. ФСИН признала снимки подлинниками 2015 года. Наталья Охотникова выступила в Instagram с оправданиями осужденного за убийство 19 человек. Она назвала Вячеслава Цеповяза невиновным фермером и меценатом. В настоящее время страница председателя ОНК удалена из Instagram.