«Роскачество» научило россиян правильно выбирать творожные сырки

Специалисты «Роскачества» поделились секретами при выборе сладких творожных сырков в глазури.

В «Роскачестве» начали проверять глазированные сырки, представленные на российском рынке. Вместе со стартом исследований, эксперты решили подсказать потребителям, на что в первую очередь нужно обратить внимание при покупке данного продукта. Соответствующая информация опубликована на официальном портале ведомства.

Прежде всего, сотрудники «Роскачества» рекомендуют смотреть на формулировку в названии. Если хотите получить полезный продукт из чистого творога, то нужно искать именно «сырок творожный глазированный». Данное название исключает попадание различных растительных жиров в сырок, если производитель придерживается ГОСТа. В производстве творожного сырка используется только творог, сахар, глазурь, масло и сливки иногда. Так же в рецептуре допускаются натуральные ароматизаторы. Не покупайте сырки, в состав которых входит крахмал, каррагинан, растительные жиры. Обращайте внимание на целостность обвертки.