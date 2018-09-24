"Тенденция к ухудшению": В России 26% женщин и 14% мужчин больны ожирением

Сегодня, 10:31 \\ Общество

Такие данные привела зампред правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Накануне она согласилась дать объемное интервью для одного из российских информационных изданий.

 По мнению Голиковой, есть страны, где показатели по населению относительно ожирения намного хуже, чем в России. Так, на территории страны из всех проживающих примерно 26% женщин больны ожирением. Среди мужчин этот показатель значительно ниже - 14%. Вице-премьер оценила эту ситуацию как не достигшую размаха национального бедствия. Также она отметила, что показатели разные в зависимости от того, какую возрастную категорию рассматривать.

Тем не менее, Татьяна Голикова признала, что существует и "тенденция к ухудшению". Это значит, что через какой-то промежуток времени процент страдающих от ожирения может увеличиться в показателях среди обеих полов. Именно поэтому правительство начало готовить проект, затрагивающих проверку качества продуктов. В будущем россияне смогут проверить в сети информацию обо всех продуктах, которые появляются на полках отечественных магазинов.

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Автор - Мартина Корф
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