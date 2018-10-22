Квартира Васнецова в Москве подлежит реставрации

В столице планируют отреставрировать музей живописца Аполлинария Васнецова.

В Мосгорнаследии выдали разрешение на подготовку к реставрационным работам в квартире известного художника начала 20 века Аполлинария Васнецова. Мастер известен своими многочисленными работами, среди которых выделяют картины «Северный край. Сибирская река» и «Родина». Аполлинарий Васнецов приходится младшим братом другому великому художнику Виктору Васнецову.

Квартира в Фурманном переулке стала для Аполлинария пристанищем на долгие годы, с 1904 года и до самой смерти живописца в 1933 году. «Историки и искусствоведы в ближайшее время начнут подготовительную часть реставрации. Они составят подробное описание помещения, чтобы не был нарушен исторический вид. После этого к делу подключатся реставраторы и строители. Им предстоит провести завершающие работы над музеем Аполлинария Васнецова», - рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.