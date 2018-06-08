Предприниматель из Мексики подал иск против Coca-Cola за кражу напитка

Предприниматель из Мексики Хосе Антонио дель Валле обратился в прокуратуру, обвинив Coca-Cola в мошенничестве. Он требует возместить ущерб в размере 345 млн. долларов за то, что компания похитила рецептуру напитка, разработанного им.

Речь идёт о напитке, который бизнесмен создал 10 лет назад после визита в Японию. В стране Восходящего солнца он узнал об аминокислоте Gaba. Считается, что она помогает успокоиться, устранить нарушения сна и повысить концентрацию внимания, хотя учёные не совсем согласны с этим.

Производство напитка Gaba началось в 2012 году в Мексике и Нидерландах и было остановлено в 2016 году для пересмотра его формулы и проведения ребрендинга. Мужчина начал переговоры с Coca-Cola с целью добиться коммерческого партнёрства по поводу напитка, который к тому времени сменил название на Go Gaba. В 2017 году стороны пришли к соглашению, по которому Coca-Cola не может создавать и продавать аналогичные напитки в течение 3-х лет. Однако вскоре в Японии началась продажа напитка Fanta Gaba от Coca-Cola. Предприниматель напомнил компании о соглашении, после чего продажу напитка остановили. Однако в компании подчёркивают, что соглашение действовало только на территории Мексики, с чем бизнесмен не согласен. Теперь искать правду предстоит суду.

В августе 2018 года арбитражным судом Нижегородской области был зарегистрировано исковое заявление Сбербанка к компании ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия», однако остальные подробности дела неизвестны.