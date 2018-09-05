В СвЖД сотруднице вручили звание "Мисс БДСМ"

Работница Свердловской железной дороги получила диплом за победу в номинации «Мисс БДСМ». Фотография документа попала в социальные сети и стала широко обсуждаться в различных пабликах.

Документ выполнен в фирменном стиле РЖД, на нём имеются подписи руководства, что якобы свидетельствует о его подлинности. Аббревиатура показалась очень интересной и забавной пользователям, однако организаторы конкурса всё-таки расшифровали её (подпись находится сразу под наименованием номинации). На самом деле сотрудница выиграла премию «Безопасность движения Свердловской магистрали».

Представители Свердловской железной дороги поспешили дать опровержение, сообщив, что документ не настоящий, а всего лишь шутка коллектива. С сотрудниками, которые решили таким оригинальным образом разыграть коллегу, уже провели разъяснительную беседу. Кроме того, журналисты смогли связаться с супругом победительницы. Он сообщил, что не знает о шутках про номинацию, и не изъявил желания общаться со СМИ.

БДСМ – субкультура, основанная на различных формах сексуальных отношений, в которой партнёры выполняют роль сабмиссива (подчинённый) и доминанта (господин).