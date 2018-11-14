Китаянка попросила перенести операцию, чтобы не пропустить распродажу

В Китае женщине предстояла операция по удалению аппендикса накануне самой крупной онлайн-распродажи в году. Пациентка сделала выбор в пользу выгодных покупок, отложив операцию.

Это произошло 10 ноября в провинции Чжэцзян в восточной части Китая перед популярной распродажей «День холостяков». В социальной сети WeChat доктор Сунь опубликовал интересную просьбу своей пациентки.

30-летнюю женщину доставили в больницу на скорой помощи. Был установлен диагноз – острый аппендицит. Доктор объявил пациентке о срочной операции, на что та отреагировала слезами и попросила врача все перенести на один день.

Доктор вошел в положение пациентки. После обследования выяснилось, что угрозы жизни нет, а обезболивающие препараты помогут временно не чувствовать дискомфорт. Женщина не была равнодушной к своему здоровью и несколько раз спросила, нет ли серьезной угрозы. Получит ответ, что ее жизни ничего не угрожает, женщина, наконец, успокоилась. О ее дальнейшей судьбе подробностей нет.

Ранее житель Китая необычно отметил «День холостяков». Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, купил через интернет свинью, павлина и исполинскую саламандру. На следующий день мужчина решил проверить свои обычные покупки одежды и неожиданно для себя обнаружил покупку животных. Поделившись этим в социальных сетях, он набрал 10 тыс. лайков.