Минтруд предупредил россиян о фейковой рассылке в мессенджерах

Сегодня, 19:51 \\ Общество

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предупредили о неизвестных злоумышленниках, которые через мессенджеры отправили уведомления о пособиях для работающих граждан в размере 115 тысяч рублей.

В сообщениях уточняется, что информация о выплатах находится на официальном сайте ведомства, однако представители министерства заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Кроме того, Минтруда напомнил, что их настоящий сайт находится по электронному адресу rosmintrud.ru, и заявили, что на нём не размещаются какие-либо персональные данные и не делаются какие-либо предложения по выплате пособий.

Тем, кто получил фейковые сообщения, в ведомстве порекомендовали не размещать персональные сведения на небезопасных ресурсах и сохранять бдительность.

Участились случаи мошенничества в Брянской области, где злоумышленники под видом сотрудников Центра защиты прав потребителей звонят предпринимателям и навязывают платную юридическую помощь якобы перед скорой проверкой. В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках и подчеркнули, что эти люди не имеют никакого отношения к ведомству. А граждане Нижнего Новгорода сообщили о фейковой «акции» от Сбербанка: мошенники под видом банка предлагали пройти опрос и получить в подарок 117 тысяч рублей.

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Автор - Елена Андреева
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