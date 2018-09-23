В Калинграде запуск корабля "Буран" воссоздали в честь 30-летия

Уникальная выставка откроется в Музее Мирового океана. Его представители рассказали подробности проекта.

Единственный запуск орбитального корабля "Буран" провели 15 ноября 1988 года. Его подняла в воздух сверхтяжелая ракета-носитель "Энергия". С тех пор прошло ровно 30 лет. "Буран" автоматически выполнил свою миссию без экипажа на борту. Но позднее проект полностью свернули. Вероятно, он требовал слишком много ресурсов из бюджета России. Поэтому космическая отрасль предпочла более дешевые одноразовые носители. Однако многоразовый корабль дал отечественной индустрии толчок к развитию новых материалов, систем безопасности, двигателей и прочего оборудования.

В честь юбилея, историки почтили память корабля. Они устроили выставку в Калининграде, где располагался Центр управления полетом корабля. Одной из жемчужин музея станет экспозиция, воссоздающая тот самый запуск с Байконура. Кроме того, сотрудники разместили личные вещи и памятные предметы непосредственных участников российской космонавтики.

Музей Мирового океана покажет новые экспонаты на следующей неделе. Открытие обещали посетить несколько работающих космонавтов.