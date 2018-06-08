Депутат Госдумы предложил обязать блогеров платить налоги

Сегодня, 18:39 \\ Общество

Депутат Госдумы из фракции ЛДПР Андрей Свинцов предложил юридически закрепить блогеров и владельцев популярных аккаунтов в социальных сетях, что позволит им легально размещать рекламу и платить налоги.

Если предложение Свинцова примут на законодательном уровне, главным образом они затронут доходы пользователей с большим количеством подписчиков и тех, кто занимается рекламой продуктов или услуг на своей странице. В связи с этим блогерам придётся официально платить налоги за рекламные объявления и взять на себя ответственность за фейковые или даже опасные сведения, опубликованные на их странице. Депутат подчёркивает, что в нововведениях есть и плюсы для блогеров. Так, благодаря регистрации они смогут защитить свои аккаунты в социальных сетях от кражи и взломов.

Предполагается, что блогеры смогут зарегистрировать свою страницу как ИП или оформить её на общество с ограниченной ответственностью.

Госдума и раньше пыталась контролировать деятельность блогеров. В 2014 году был принят «закон о блогерах», который обязывал пользователей с аудиторией более 3 тысяч человек в день регистрироваться в реестре Роскомнадзора и выполнять особые указания ведомства. Однако в 2017 году реестр отменили, признав его неэффективность.

Также сегодня депутаты Госдумы приняли закон о налоге для самозанятых.

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Автор - Елена Андреева
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