Петербуржцев пугает странная желтая пыль в районе Кировского завода

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» местные жители опубликовали фото желтой пыли неизвестного происхождения. Ее видно не только поблизости, но и на Западном скоростном диаметре.

Жителей Санкт-Петербурга беспокоит, откуда могла взяться ярко-желтая пыль. Большинство связывают ее с находящимся рядом Кировским заводом. Люди подчеркивают, что наблюдают подобное загрязнение воздуха в течение нескольких суток. Однако нашлись и комментаторы, которые не восприняли неизвестную пыль всерьез и отреагировали шутками.

18 октября на юго-востоке Москвы по улице Гурьянова было отмечено повышение допустимого уровня сероводорода в атмосфере.