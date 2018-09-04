"Нонсенс": в Междуреченске детскую площадку убрали через час после монтажа

Сегодня, 17:54 \\ Общество

Главной целью мероприятия стала фотография благоустроенного двора. Действия рабочих снял на камеру и опубликовал в соцсети один из местных жителей.

 Загадочные события развернулись у одного из жилых домов Междуреченска в Кемеровской области. Группа из коммунальной службы заехали во двор на Октябрьской улице "Газели" и прямо на снегу провели монтаж детской площадке. Во дворе появились качели, ограда и лавочки. После этого сотрудники сфотографировали готовые конструкции и велели убрать их обратно в грузовик. Спустя час, территория вернулась в прежний вид. Очевидцы считают произошедшее "нонсенсом".

На ролик обратил внимание Максим Учватов из Кемеровского штаба ОНФ. По его словам, "волшебные вещи" в Междуреченске можно заметить после прихода к власти нового главы Владимира Чернова. А вот в городской администрации нашли другое объяснение. По данным пресс-службы, в упомянутом дворе прошла тестовая установка площадки. Позднее мэрия планирует создать в городе целый комплекс развлекательных игровых платформ.

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Автор - Александр Лубяной
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