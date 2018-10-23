Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия до 21 года

Сегодня в России можно приобрести огнестрельное оружие с 18 лет. Росгвардия предлагает увеличить возраст до 21 года. Об этом сообщил заместитель главы Росгвардии Сергей Лебедев.

Предложение прозвучало в рамках беседы рабочей группы совета Государственной думы по безопасности и борьбе с коррупцией. Рабочая группа была созвана после трагических событий в Керчи. Она займется контролем оружия и усовершенствованием законов, регулирующих деятельность частных компаний, предоставляющих услуги охраны.

Представляющий Росгвардию Валерий Грибакин объяснил, что решение увеличить возраст получения оружия не затронет егерей, профессиональных спортсменов и рыболовов. Также, он напомнил, что сейчас огнестрельным гражданским оружием владеют 15 тыс. Россиян возрастом от 18 до 21 года. Всего в России приобрели оружие 4 млн. граждан.

17 октября в учебном заведении в Керчи студент стрелял по сверстникам и преподавателям, а также организовал взрыв в здании. 20 человек скончались, около 50 пострадали. Нападавший Владислав Росляков покончил жизнь самоубийством. У него имелись все нужные документы для законного получения оружия.