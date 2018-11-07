"Toxic" стало словом 2018 года по версии Оксфордского словаря

Оксфордский словарь назвал прилагательное «токсичный» («toxic») словом 2018 года. В течение года его использовали не только в прямом, но и в переносном смысле. Об этом 15 ноября сообщили на официальном сайте издания.

В английском языке слово появилось из латыни в XVII веке. В свою очередь латынь взяла его из греческого языка, в котором под «toxikon pharmakon» понимали смертельный яд для пропитки стрел.

В 2018 году страницу сайта со словом «toxic» просматривали на 45% больше, чем в прошлый год. Больше всего пользователи интересовались словосочетанием «токсичные химикаты». На второй позиции по популярности оказалось понятие «токсичная маскулинность», которое, как указывает словарь, появилось после скандалов с сексуальными домогательствами. Тройку лидеров закрывает словосочетание «токсичное вещество». По мнению издания, его популярность возросла после отравления Скрипалей в Солсбери.

В прошлом году Оксфордский словарь посчитал самым популярным словом выражение «молодежный бунт» (youthquake), которое используется для обозначения значительных изменений в обществе, произошедших под влиянием молодёжи. В то время слово использовалось в пять раз чаще, чем сейчас, что было вызвано досрочными всеобщими выборами в Великобритании.

По версии британского словаря «Collins» словом 2018 года было признано «одноразовый» (single-use), обозначающее пластик, загрязняющий окружающую среду.