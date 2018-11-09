Аналоговое телевидение в России отключат к лету 2019 года

В Минкомсвящи РФ сообщили, что отключение аналогового телевидения будет осуществляться в три этапа, последний из которых состоится в июне 2019 года.

Глава ведомства Константин Носков уточнил, что реформа начнётся в феврале 2019 года. Точные сроки отключения буду обсуждаться на комиссии по телерадиовещанию. Как считают в Минкомсвязи, переход регионов к цифровому телевидению нужно осуществлять, как только они будут готовы. Чиновник подчеркнул, что в первом этапе подключения будут участвовать наиболее подготовленные регионы, какие именно, пока не уточняется.

Переход на цифровое телевидение состоится в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». Ожидается, что мероприятие откроет россиянам бесплатный доступ к 20 каналам. Однако эксперты считают, что треть граждан РФ рискуют остаться без телевидения из-за реформы, поскольку у многих телевизоры не способны принимать сигнал цифрового телевидения. По этой причине Носков посоветовал гражданам проверить, способны ли их телевизоры принимать цифровой сигнал. В ином случае им потребуется купить специальную приставку. Премьер-Министр Дмитрий Медведев пообещал помочь малоимущим семьям, которым потребуется покупка приставки. Он считает, что социально-незащищённым гражданам не только нужно оказать материальную, но и техническую помощь в подключении.