Дети до 14 лет смогут ездить на аэроэкспрессе за 1 рубль. Проезд для ребенка до 5 лет - бесплатно

Начиная с 1 декабря «Аэроэкспресс» сможет перевозить пассажиров за один рубль. Под такую категорию попадают дети до 14 лет.

Пресс-служба транспортной компании рассказала, что такая стоимость продлиться до 15 января 2019 года. Чтобы получить такую возможность, пассажиру нужно будет предъявить документ, подтверждающий возраст, сотрудникам компании в терминалах «аэроэкспресс» в аэропортах или вокзалах. Такое предложение касается всех направлений, с которыми работает «аэроэкспресс» в стандарт-классах.

Генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева рассказала, что эта акция связана с зимними школьными каникулами. Такая скидка для детей, проживающих в столице, а также для всех гостей Москвы, будет настоящим «новогодним подарком», считает Бисембаева. Кроме того, при подтверждении возраста ребенка до 5 лет, его проезд не будет стоить ни рубля.

«Аэроэкспресс» является самым скачиваемым приложением на ряду с «Парковка Москвы» и «Метро Москвы». Стоит напомнить, что теперь можно перевозить питомцев и велотранспорт бесплатно. Кроме того, цены на билет в кассах были снижены до стоимости их через интернет и приложение, если были приобретены билеты туда-обратно.