Подведены итоги проверки учителей на профпригодность

Рособрнадзор поставил задачу разработать до 2020 года единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам (ЕФОМ) для школьных учителей. Их первая апробация большим педагогическим составом (22 тысячи человек из 67 субъектов России) состоялась в Министерстве просвещения РФ.

Знание преподаваемого предмета, методические разработки, система оценок учеников – по этим основным параметрам оценивался профессиональный уровень учительских кадров. По предварительным итогам Рособрнадзора, с заданиями справились не все.

Апробация ЕФОМ по таким дисциплинам, как математика и информатика, а также основы духовно-нравственной культуры народов России, оказалась непосильной задачей для половины участников. «Неуд» получили 25% педагогов за историю, экономическую дисциплину, предмет «Россия в мире», русскому языку и литературе.

Намного лучше результаты у преподавателей по гуманитарным предметам: обществознание и право. Своим профессиональным уровнем могут гордиться учителя, преподающие родной язык и родную литературу, – у них лучший итог.

Аттестация пока проводится анонимно и не влияет на возможность педагога преподавать. Однако низкий профессиональный уровень учителей постоянно становится предметом обсуждения на разных уровнях. Летом глава департамента образования г. Москва Исаак Калина поставил вопрос о том, чтобы не допускать к работе в школе педагогов-недоучек.







