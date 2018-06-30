Тюмень признали городом с самыми лучшими дорогами в России

Она обогнала даже Москву. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутингового сервиса SuperJob.

Компания с 25 октября по 12 ноября просила респондентов оценить качество дорог по России. В исследовании приняли участие водители старше 18 лет из 37 городов, население которых превышает 500 тысяч человек. При этом из Москвы и Санкт-Петербург отобрали по 1000 участников, а из других городов - по 500.

Респонденты ставили дорогам в родном населенном пункте оценки от 2 до 5 баллов. Самым лучшим признали состояние дорог в Тюмени - 4,25 баллов. Вторую позицию с большим отрывом заняли Набережные Челны - 3,75 балла. А вот Москва заняла лишь второе место со средним показателем в 3,57 балла. Санкт-Петербург ещё сильнее отстал от российской глубинки, попав на 13 позицию с 3,08 балла. А вот худшие дороги, по мнению горожан, находятся во Владивостоке. Дорожное полотно оценили в 2,45 балла.

Представители SuperJob отмечают, что с 2014 года некоторые года заметно улучшили свои показатели. Так оценка Волгограда улучшилась с 2,1 до 2,82, Самары - с 2,32 до 3,03, а Воронежа - с 0,64 до 3,28 балла. В Новосибирске, напротив, увеличилось количество недовольных. Четыре года назад жители поставили ему 2,78 балла, а теперь - 2,73.