Депутат Госдумы показал цены в меню парламентской столовой

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн рассказал, чем питаются сотрудники в столовой и сколько они платят за еду.

Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы от Самарской области, опубликовал в социальной сети Twitter меню столовой, где питается он и его коллеги. Таким образом он решил показать, насколько изменилась цена за еду в течении последних лет. Этот поступок связан с большим количеством разных фотографий в интернете, на которых запечатлены чеки из парламентской столовой.

В твиттере он опубликовал снимок меню, а также свой обед, который стоил ему 253 рубля. В него входила закуска из фасоли, капуста с курицей и напиток из шиповника.

Если взглянуть на меню, можно заметить, что поесть в такой столовой можно за 200 рублей. К примеру, стакан компота будет стоить посетителю столовой 28 рублей, кусок хлеба стоит 3 рубля, чай «Гринфилд» - 39 рублей, кусочек лимона к нему — 6 рублей. Салаты стоят между 39 и 94 рублями. Супы — 88-94 рубля. Гарниры — 39-44 рубля. Вторые блюда — 72-211 рублей.

Александр Хинштейн рассказывает, что здесь нельзя назвать цены безумно дорогими, однако, по сравнению с другими столовыми, меню не самое дешевое. Он отмечает, что обед за 20 рублей у него вызывает недоумение.

Пользователи твиттера пишут, что депутаты «далеки от народа». Возможно, такие цены являются дешевыми для них, но для простого среднестатистического россиянина такие цены кажутся высокими.