«Росконтроль» исследовал майонез на российских прилавках

Специалисты «Росконтроля» проверили самые популярные марки майонеза, который покупают россияне.

В «Росконтроле» решили тщательно проанализировать майонез с прилавков российских рынков и магазинов. Сотрудники ведомства отметили, что проверка данного товара имеет повышенную актуальность из-за грядущих зимних праздников. Для анализа были выбраны семь самых популярных представителей среди оливковых майонезов: «Слобода», «То, что надо!», «Московский провансаль», Billa, «Вкуснотека», «СКИТ» и Mr.Ricco.

В результате исследований эксперты выявили нарушения в пяти представленных брендах. Только продукция «Московского провансаля» и «Слободы» оказалась качественной по всем показателям. В обоих образцах не было соевых добавок, а состав, указанный на упаковке, соответствовал действительности. Оливковый майонез от торговой марки «СКИТ» не смог пройти проверку на стойкость эмульсии. В «То, что надо!» изготовитель не придержался традиционной рецептуры, так же как и Billa. Самые плохие показатели оказались у «Вкуснотеки» и Mr.Ricco. В продукции этих компаний был найден недопустимый крахмал.