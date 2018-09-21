В Московском зоопарке впервые за 50 лет появились птицы-трубачи и хохлатые гокко

Эти южноамериканские признаны уязвимыми и находятся в Международной Красной книге. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Впервые за полвека в "Доме птиц" Московского зоопарка поселились сероспинные трубачи и хохлатые гокко. До этого представители Южной Америки жили в российской столице целых 50 лет назад. Сейчас обе пары привыкают к новой среде обитания, сотрудникам зоопарка и шумным посетителям. Светлана Акулова и её коллеги верят, что со временем у пернатых появится потомство.

У трубачей не должно возникнуть проблем с людьми. Они известны своей привязанностью, сравнимой с собачьей. По слова директора, эти птицы способны выполнять команды хозяина и даже оберегать его имущество от чужаков. В этом им помогают острые когти на лапах и пронзительные крики. В умиротворенном состоянии этот вид издает звуки, похожие на барабанную дробь.

Сероспинные трубачи весят около 12,5 килограммов при длине до 180 сантиметров. Большая часть перьев - черная и отливает фиолетовым. В области шеи выделяются синие и фиолетовые перья. А на нижней части спины окрас приобретает светло-серый и рыжий оттенки. Этих животных становится все меньше из-за охоты и добыче деревьев в районе Гайаны.

А вот хохлатые гокко водятся в тропиках Амазонки. Они привлекают браконьеров вкусным мясом. Эти птицы отличаются способностью лазать по деревьям за счет мощных пальцев. Гокко вырастают до 5 килограммов. Их можно узнать по яркому желто-оранжевому клюву, который выделяется на фоне черно-синих перьев и белого брюха. Ноги также приобретают заметный окрас от желтого до красного. Вдобавок, самки обладают пелыми перьями на хохле и желтыми полосами на крыльях.