В Москве собираются штрафовать за привлечение детей к курению вейпов

Такой законопроект предложила комиссия по здравоохранению. Документ опубликовали на сайте Мосгордумы.

Парламентарии предлагают поправки в Кодекс об административных правонарушениях Москвы. Они собираются внедрить денежное взыскание для лиц, привлекающих детей к имитации курения табака. В частности, инициатива касается вейпов, кальянов, а также прочих электронных устройств для доставки никотина и ему подобных продуктов. Депутаты обратили внимание на относительно новые аппараты IQOS, Ploom TECH и Glo, предназначенные для нагревания табака.

Согласно документу, за привлечение несовершеннолетних к упомянутому процессу граждан будут штрафовать на 1,5-3 тысячи рублей. Если же нарушитель окажется должностным лицом - сумма увеличивается до 2,5-5 тысяч рублей. Более суровые санкции могут коснуться сотрудников учебных учреждений и родителей. Для них штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей. Авторы считают, что подобные меры будут полезны для формирования в Москве здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками среди молодежи.