На Москве-реке стартовала зимняя навигация

Сегодня, 08:50 \\ Общество

На главной водной артерии столицы начали работу зимние теплоходы, с усиленным корпусом.

С 15 ноября для обслуживания пассажиров и туристов на Москве-реке будут курсировать суда, способные преодолевать ледовые препятствия, толщиной, не превышающей 20 сантиметров. Всего в рамках зимней навигации будет задействовано 10 таких теплоходов. Данная информация предоставлена официальным сайтом мэра Москвы.

Теплоходы и прочие водные транспортные средства, не предназначенные для работы зимой, будут отправлены на стоянку до весны. Таких судов на Москве-реке насчитывается 140 единиц. Если лед превысит показатели 20-сантиметровой толщины, то перед теплоходами будут расчищать путь ледоколы. «Зимняя прогулка по Москве-реке стала популярной недавно. В прошлом сезоне такой услугой воспользовались около 200 тысяч желающих. В основном это туристы из других государств, для которых разработаны специальные аудиогиды на французском, немецком, китайском, итальянском и английском языках», - сообщили представители Комитета туризма столицы.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Орловский суд сомневается в законности быстрой регистрации в Москве

Прокурор Заводского района в городе Орел подал иск в суд против двух интернет-порталов с сомнительной информацией касательно регистрации в Москве.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Умерла известная дрессировщица Надежда Такшантова

 Заслуженная артистка России была широко известна по всему миру, даже в 70 лет она...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Получи пинка: водители двух автобусов устроили драку из-за остановки

Жители Тюмени сняли на видео инцидент, который произошел 13 ноября на городской остановке...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ