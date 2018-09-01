На Москве-реке стартовала зимняя навигация

На главной водной артерии столицы начали работу зимние теплоходы, с усиленным корпусом.

С 15 ноября для обслуживания пассажиров и туристов на Москве-реке будут курсировать суда, способные преодолевать ледовые препятствия, толщиной, не превышающей 20 сантиметров. Всего в рамках зимней навигации будет задействовано 10 таких теплоходов. Данная информация предоставлена официальным сайтом мэра Москвы.

Теплоходы и прочие водные транспортные средства, не предназначенные для работы зимой, будут отправлены на стоянку до весны. Таких судов на Москве-реке насчитывается 140 единиц. Если лед превысит показатели 20-сантиметровой толщины, то перед теплоходами будут расчищать путь ледоколы. «Зимняя прогулка по Москве-реке стала популярной недавно. В прошлом сезоне такой услугой воспользовались около 200 тысяч желающих. В основном это туристы из других государств, для которых разработаны специальные аудиогиды на французском, немецком, китайском, итальянском и английском языках», - сообщили представители Комитета туризма столицы.