В Москве запланировали реставрацию усадьбы Лепешкиной

Сегодня, 08:32 \\ Общество

Власти столицы дали добро на проведение реставрации здания 19 века на Знаменке.

Усадьба Варвары Лепешкиной на московской Знаменке будет отреставрирована. Московское правительство разрешило проведение первого этапа, включающего в себя исследовательскую и подготовительную работу. Историки и специалисты отрасли проведут экспертизу, а также изучат, как здание выглядело в начале эксплуатации. После первой стадии, инженеры и строители составят план по техническим работам. Об этом сообщает официальный портал столичной мэрии.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, усадьба Варвары Лепешкиной входит в перечень объектов культурного наследия Москвы. Она состоит из нескольких зданий. На боковом фасаде главного дома расположен самый примечательный элемент декора. Сама постройка имеет множество украшений, прекрасный эркер-балкон, украшенный женскими фигурами и многое другое. «Мы готовы приступить к реставрации как можно скорее, но такой предварительный этап подготовки является самым важным моментом в работе», - прокомментировал Емельянов.

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Автор - Антон Словацкий
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