В Москве запланировали реставрацию усадьбы Лепешкиной
Власти столицы дали добро на проведение реставрации здания 19 века на Знаменке.
Усадьба Варвары Лепешкиной на московской Знаменке будет отреставрирована. Московское правительство разрешило проведение первого этапа, включающего в себя исследовательскую и подготовительную работу. Историки и специалисты отрасли проведут экспертизу, а также изучат, как здание выглядело в начале эксплуатации. После первой стадии, инженеры и строители составят план по техническим работам. Об этом сообщает официальный портал столичной мэрии.
По словам руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, усадьба Варвары Лепешкиной входит в перечень объектов культурного наследия Москвы. Она состоит из нескольких зданий. На боковом фасаде главного дома расположен самый примечательный элемент декора. Сама постройка имеет множество украшений, прекрасный эркер-балкон, украшенный женскими фигурами и многое другое. «Мы готовы приступить к реставрации как можно скорее, но такой предварительный этап подготовки является самым важным моментом в работе», - прокомментировал Емельянов.