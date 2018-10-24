За уборкой снега на дорогах Ленобласти будут следить со спутника

Сегодня, 19:26 \\ Общество

Дорожные службы Ленинградской области подготовились к зиме. Более того, контроль по уборке снега будет модернизирован.

Заместитель председателя дорожного комитета Андрей Скажутин рассказал, что на машинах установят датчики, которые будут следить за работой и исправностью специальной снегоуборочной техники. Полученную информацию датчик отправит в диспетчерскую службу ʺЛенавтодораʺ. Там ее внимательно проанализирует система ГЛОНАСС. Таким образом, перемещения снегоуборочной техники можно будет отслеживать прямо из космоса.

Оплату дорожные управления получат только в том случае, если ГЛОНАСС зафиксирует, что вся необходимая работа сделана.

В дорожном комитете подвели итог: нововведение точно не станет лишним. Больше контроля позитивно отразится на работе транспортных служб.

В 2018 году Ленинградская область отказалась от смеси из песка и соли для обработки дорог в зимнее время. Взамен будет использоваться солевой раствор. Он действует быстрее, что важно при сильных снегопадах и резких скачков температуры. Вязкая консистенция раствора лучше распределяется на дорогах, улучшая сцепление шин.

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Автор - София Волкова
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