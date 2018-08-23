Виктория Скрипаль в следующем году выпустит книгу про свою семью

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория собирается выпустить книгу о своей семье и о том, как на неё повлияли события в Солсбери.

Как сообщила Виктория, сейчас книга находится на стадии написания, работа идёт второй месяц. В ней она расскажет не столько об инциденте с дядей, сколько о том, что случилось с семьёй после отравления Скрипаля, также она расскажет, каким человеком он был. Виктория добавила, что об отравлении было много сказано и до неё. Работу над книгой она планирует завершить в феврале. Сейчас ведутся переговоры с издательством, однако с каким именно – неизвестно.

Виктория Скрипаль неоднократно пыталась вылететь в Великобританию, чтобы увидеться с семьёй, но власти страны каждый раз отказывались выдать ей визу. Сейчас она намерена связаться с Александром Петровым и Русланом Бошировым, обвиняемых в отравлении её родственников, чтобы убедиться в их непричастности к инциденту. На данный момент Виктория так и не получила ответа.