Виктория Скрипаль в следующем году выпустит книгу про свою семью

Сегодня, 19:07 \\ Общество

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория собирается выпустить книгу о своей семье и о том, как на неё повлияли события в Солсбери.

Как сообщила Виктория, сейчас книга находится на стадии написания, работа идёт второй месяц. В ней она расскажет не столько об инциденте с дядей, сколько о том, что случилось с семьёй после отравления Скрипаля, также она расскажет, каким человеком он был. Виктория добавила, что об отравлении было много сказано и до неё. Работу над книгой она планирует завершить в феврале. Сейчас ведутся переговоры с издательством, однако с каким именно – неизвестно.

Виктория Скрипаль неоднократно пыталась вылететь в Великобританию, чтобы увидеться с семьёй, но власти страны каждый раз отказывались выдать ей визу. Сейчас она намерена связаться с Александром Петровым и Русланом Бошировым, обвиняемых в отравлении её родственников, чтобы убедиться в их непричастности к инциденту. На данный момент Виктория так и не получила ответа.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Жителей Омска напугал "повесившийся" у дороги электрик, который был жив

 Странное и, на первый взгляд, пугающее зрелище пришлось сегодня наблюдать жителям Омска. Прямо у дороги на стреле подъемника висел мужчина. Однако оказалось, что он был жив и даже работал, пытаясь...

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Пропадают скульптуры среди бела дня: с фигуры корабля на Среднеохтинском проспекте исчезли паруса

Очевидцы сообщают о повреждениях, которые были нанесены скульптурному изображению...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

В белгородском зоопарке умер годовалый жираф Сафари

В Белгородском зоопарке умер молодой жираф Сафари. Его привезли в Белгород 3 месяца...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ