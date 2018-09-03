Ритуал посвящения: Нижегородский водоканал организовал экскурсию на станцию аэрации:

Как отмечается, Нижегородский водоканал организовал экскурсию на станцию аэрации для жителей микрорайона Верхние Печеры.

Причиной этому послужили постоянные жалобы на запах канализации. В ходе экскурсии участникам удалось ознакомиться с технологиями очистки канализационных стоков, а также процессом сброса очищенных вод обратно в Волгу. По имеющимся данным, проба этой воды практически ничем не отличается от речной.

На улице Ульянова в Нижнем Новгороде запретят стоянку автомобилей, специалисты просят не оставлять машины в районе этой улицы. О дате снятия ограничений пока что не сообщается. Изменения вводятся для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей. Осенью этого года 20 дорожных знаков на улицах города были приведены в нормальное состояние.

Также отмечается, что завтра в Нижнем Новгороде сработают сирены экстренного оповещения, это будет всего лишь проверка. Сотрудники правоохранительных органов просят жителей не беспокоиться по этому поводу и с пониманием отнестись к данному мероприятию.

Более 523 млн рублей потратит «Ростелеком» на 134 «умные остановки» в регионе. Стоит заметить, что остановки будут оборудованы 4 камерами видеонаблюдения для идентификации лиц и обнаружения бесхозных предметов.