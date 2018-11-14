В Москве открылись первые катки с искусственным льдом

Сегодня, 17:51 \\ Общество

В Москве открылись первые площадки с искусственным льдом. Жители столицы смогут насладиться зимней забавой на катках «Эрмитаж», «Сокольники» и в Таганском парке.

Сообщение об этом появилось на официальном портале мэра Москвы. 15 и 16 ноября откроются катки в парке Северного речного вокзала и в Измайловском парке. На Северном речном вокзале каток огромный, его площадь составляет площадью примерно тысячу квадратных метров. Покататься на нем можно будет бесплатно. В Измайловском парке покататься «нахаляву» можно будет только в день открытия, 16 ноября. На следующий день вход станет платным и начнет свою работу пункт проката коньков.

Попасть на каток «Лед» в парке «Сокольники» можно только по билетам, вход платный, зато там есть прокат. Каток «Эрмитаж» также платный и с пунктом проката. Покататься в Таганском парке до официального открытия зимнего сезона на своих коньках можно будет бесплатно. Однако и после открытия, когда вход станет платным,  пункта проката там не появится.

Согласно данным пресс-службы Мосгорпарка, катки с натуральным льдом начнут работу только тогда, когда наступят соответствующие погодные условия.

Самый знаменитый каток России в Парке Горького откроется в середине ноября. Так как это каток с природным льдом, все зависит от погоды. Цена билетов будет варьироваться в зависимости от сеанса и составит 300-600 рублей.

Дата открытия «ГУМ катка» на Красной площади также пока неизвестна. В прошлом году каток открылся 29 ноября.

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Автор - Анна Андреева
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