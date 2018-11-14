В Красноярском крае учительница пугала детей расстрелом из-за надписи о Путине

Сегодня, 17:22 \\ Общество

Конфликт произошел в поселке Таёжный Богучанского района Красноярского края. Кто-то из десятиклассников школы №20 разместил на доске надпись «Путин вор».

Такой поступок сильно возмутил учительницу истории и обществознания Евдокию Ковалеву. Она провели с учениками беседу, включающую в себя угрозы расстрела и приезда телохранителей Путина. Педагог посчитала это серьезным оскорблением главного лица страны и потребовала созвать собрание родителей всех учащихся класса.

Преподавательница обратила внимание учеников на то, что они должны поблагодарить ее, ведь она не обратилась в полицию и имидж школы не пострадал. По ее словам, раньше наказанием за подобные слова мог быть расстрел.

Школьник, сделавший надпись на доске, позже во всем признался.

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Автор - София Волкова
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