Ирландки начали массово выкладывать свои кружевные трусы в социальные сети

Женщины Ирландии призывают дам из других стран принять участие во флешмобе «#ThisIsNotConsent».

Ирландские представительницы прекрасной половины человечества призывают женщин всего мира присоединиться к новому флешмобу. Для этого нужно выложить в социальных сетях фото своих кружевных трусов и поставить хэштег #ThisIsNotConsent. Данную информацию опубликовало издание The Mirror.

Данная акция демонстрирует протест женщин на один судебный процесс, завершившийся в одном ирландском городе несколько дней назад. Проходило заседание по делу об изнасилованной несовершеннолетней девушке. Суд вынес оправдательный приговор преступнику, так как девушка в день изнасилования была одета в кружевное нижнее белье. Этот факт стал единственным, повлиявшим на такое решение судьи. Пользователи социальных сетей встретили приговор с негодованием. Женщины начали массово выкладывать свои кружевные трусы в сеть, протестуя против оправдания насильника.