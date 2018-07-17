Новости Белгорода: скоро прйдет конкурс Skibidi challenge

Сегодня, 16:13 \\ Общество

В Белгороде 17 ноября состоится мероприятие под названием Skibidi challenge. 15 участников должны будут танцевать в стиле песни Skibidi, которую исполняет известная группа Little Big. Основная задача танцующих заключается в необходимости продержаться дольше всех остальных участников.

По окончании победители получат призы. К тому же среди гостей мероприятия будет выбран победитель, который получит две тысячи рублей. Для этого нужно написать в сообществе: «точно пойду», сделать репост записи и прийти на мероприятие. Победитель будет выбран случайным образом.

В Белгороде завершат программу капитального ремонта на 2018 год. Как отмечается, из 54 домов, которые необходимо было сдать после реконструкции, не закончены еще 9. В домах были заменены инженерные коммуникации, также рабочие установили приборы учёта, отремонтировали кровлю и подвальные помещения. Некоторые из этих домов располагаются в историческом центре города, поэтом было очень важно сохранить архитектурные особенности строений.

Стоит отметить также, что Белгород может стать одним из немногих претендентов на проведение ЧМ-2022 по волейболу. За право проводить международные турниры будут бороться восемь российских городов, из которых выиграют только шесть. На данный момент нельзя точно сказать, какие именно.

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Автор - Алевтина Сергеева
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