Первый "умный" дом в Москве построят в 2020 году

Первый дом, построенный с применением смарт-стандарта "smart.1.0", будет построен в Москве в конце 2020 года. Его строительство пройдет в рамках программы реновации, запущенной в 2017 году.

От этом в ходе беседы с журналистами сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В "умном" жилом доме первого поколения все приборы учета будут самостоятельно передавать в коммунальные службы данные с квартир и начислять счета.

Левыкин также отметил, что уже сейчас в некоторых новых домах внедряются отдельные элементы стандарта, а те дома, которые Фонд реновации построит "с нуля", имеют в техническом задании смарт-стандарт. Он добавил, что вторая версия смарт-стандарта станет более продвинутой, и будет включать системы внутридомового и придомового видеонаблюдения, в том числе и за состоянием парковки. На первых этажах в подъездах будут установлены сенсорные панели, где каждый житель сможет узнать всю необходимую информацию о своей квартире и придомовой территории. Таким образом, обитатель "умного" дома сможет оставить заявку на получение любой госуслуги в подъезде, воспользовавшись панелью.

Напомним, что программа реновации была инициирована Правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, живущих в ветхих домах, получат жилье в новых домах с ремонтом комфорткласса. Какие дома войдут в программу, решали сами жители путем открытого голосования. В итоге в программу попали 5171 домов. По условиям программы, участники получат новое жилье в своем районе (жители ТиНАО и ЗелАО — в своем округе). Переселение началось в феврале 2018 года в Восточном округе, а сегодня оно идет уже в пяти округах.