Саратовский чиновник «решил» проблему со стихийной свалкой при помощи фотошопа

Сотрудник администрации Саратовского района убрал проблемную свалку на фотошопе, чтобы отчитаться за проделанную работу.

Члены общественного движения ОНФ разоблачили нерадивого чиновника, который пытался скрыть свое бездействие при помощи графического редактора. В Саратовской области несколько лет назад возник острый вопрос со стихийной свалкой около села Клещевка. Островок мусора разрастался в высоком темпе. Местные жители пожаловались на это региональному руководству, ног их просьбу проигнорировали. Тогда люди обратились в Общероссийский народный фронт. Свалку отметили специальной меткой на карте и пообещали убрать.

Спустя год, региональные представители министерства экологии должны были отчитаться в ОНФ о решении проблемы. Для удобства, в организации есть специальная электронная почта, куда можно отправить фотоподтверждение проделанной работы. По словам руководителя ОНФ в Саратовской области Сергея Шарова, представитель министерства экологии по Саратовскому региону направил в организацию снимок, с чистыми околицами Клещевки. Однако, как выяснилось, никто даже не пытался убрать стихийную свалку, а просто для отчетности убрали ее с фотографии при помощи фотошопа. В ОНФ подтвердили, что чиновник, прибегнувший к афере, был уволен, а свалку у Клещевки все же придется убрать по-настоящему.