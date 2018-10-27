В "Зарядье" на новогодних каникулах покажут сказку "Щелкунчик" в новом формате

В концертном зале "Зарядье" на новогодних праздниках состоится премьера балета-оперы-сказки "Щелкунчик" в революционном формате, где в единое целое будут объединены цирк, балет, опера и современные технологии.

Идейным вдохновителем проекта является сценограф и продюсер Павел Капличев, который также сам создал оригинальные декорации для спектакля. Основой постановки является музыка Петра Чайковского в исполнении оркестра под руководством художественного руководителя ансамбля "Questa Musica" Филиппа Чижевского. Также во время спектакля прозвучат стихи Демьяна Кудрявцева. Режиссером "Щелкунчика" выступила Нина Чусова. Костюмы к спектаклю создал король эпатажа, художник Андрей Бартенев. Хореограф Анна Абалихина сотворила революцию, выведя танцы со сцены в трехмерное пространсово.

По словам Капличева, реализация такого масштабного проекта стала возможна благодаря техническому оснащению площадки «Зарядье» и её потрясающей акустике. В свою очередь Нина Чусова добавила, что представление будет интересно и взрослым, и детям. Создатели надеются, что шоу получится фееричным.

Сам парк к Новому году также оформят в стиле "Щелкунчика" и будут проводить в нем различные культурные мероприятия.

Показы "Щелкунчика" пройдут с 2 по 8 января 2019 года. Спектакли будут проходить в 12:00, 15:00 и 19:00 часов. Возрастных ограничений нет. Организаторы шоу ожидают в гости порядка 4,5 тыс. детей и взрослых ежедневно. Об этом сообщила генеральный директор зала "Зарядье" Ольга Жукова.

Билеты уже появились в продаже.