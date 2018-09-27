Жители Киева перекрыли центр столицы из-за отсутствия тепла в квартирах

Сегодня, 13:39 \\ Общество

В Киеве жители одного из многоквартирных домов устроили протест, перекрыв бульвар Леси Украинки. Причиной этому стало отсутствие в доме отопления.

По мнению митингующих, в отсутствии тепла виновато Министерство регионального развития, в подчинении которого находится ЖЭК. Люди стоят на пешеходном переходе с плакатами, на которых написаны призывы к подключению отопления. Из-за протеста в центре образовалась большая пробка.

Пользователи социальных сетей возмущены ситуацией в столице, так как сегодня там уже выпал снег. По мнению жителей, власти страны больше озабочены предстоящими выборами, чем подобными неприятностями.

В не менее критической ситуации оказался город Смела в Черкасской области. Местный жители также прибегали к перекрытию улиц, а теперь отправились в Киев с жителями других городов с похожей проблемой (Херсон, Кривой Рог), чтобы бойкотировать «Нафтогаз». Люди сообщают, что не имеют долгов за коммунальные услуги, а мерзнут из-за долгов «Нафтогаза» перед компанией «Энергоинвест», договор с которой был разорван еще весной.

В Смеле, Кривом Роге, Херсоне объявлено чрезвычайно положение, частично закрыты школы и детские сады. По мнению депутата Верховной Рады Евгения Мураева, власть не справилась с подготовкой к отопительному сезону.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Жителей Омска напугал "повесившийся" у дороги электрик, который был жив

 Странное и, на первый взгляд, пугающее зрелище пришлось сегодня наблюдать жителям Омска. Прямо у дороги на стреле подъемника висел мужчина. Однако оказалось, что он был жив и даже работал, пытаясь...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Пропадают скульптуры среди бела дня: с фигуры корабля на Среднеохтинском проспекте исчезли паруса

Очевидцы сообщают о повреждениях, которые были нанесены скульптурному изображению...

Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары

 Она должна прозвучать 10 ноября в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Таким...

В белгородском зоопарке умер годовалый жираф Сафари

В Белгородском зоопарке умер молодой жираф Сафари. Его привезли в Белгород 3 месяца...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ