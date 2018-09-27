Жители Киева перекрыли центр столицы из-за отсутствия тепла в квартирах

В Киеве жители одного из многоквартирных домов устроили протест, перекрыв бульвар Леси Украинки. Причиной этому стало отсутствие в доме отопления.

По мнению митингующих, в отсутствии тепла виновато Министерство регионального развития, в подчинении которого находится ЖЭК. Люди стоят на пешеходном переходе с плакатами, на которых написаны призывы к подключению отопления. Из-за протеста в центре образовалась большая пробка.

Пользователи социальных сетей возмущены ситуацией в столице, так как сегодня там уже выпал снег. По мнению жителей, власти страны больше озабочены предстоящими выборами, чем подобными неприятностями.

В не менее критической ситуации оказался город Смела в Черкасской области. Местный жители также прибегали к перекрытию улиц, а теперь отправились в Киев с жителями других городов с похожей проблемой (Херсон, Кривой Рог), чтобы бойкотировать «Нафтогаз». Люди сообщают, что не имеют долгов за коммунальные услуги, а мерзнут из-за долгов «Нафтогаза» перед компанией «Энергоинвест», договор с которой был разорван еще весной.

В Смеле, Кривом Роге, Херсоне объявлено чрезвычайно положение, частично закрыты школы и детские сады. По мнению депутата Верховной Рады Евгения Мураева, власть не справилась с подготовкой к отопительному сезону.