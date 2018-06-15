Мультфильм "Домой" победил на международном фестивале

Сегодня, 13:32 \\ Общество

Музыкальный мультфильм «Домой» победил на международном фестивале любительского кино «Прогресс» в Ростове-на-Дону в номинациях «Лучший фильм» и «Анимационный короткометражный фильм».

Над созданием короткометражного мультфильма, который длится 4,5 минуты, художники казанской студии Filmfay работали целый год. Мультик создан в пластилиновом стиле.

«Домой» - это совместный проект Filmfay и народного артиста РФ Рената Ибрагимова, который исполнил одноименному песню для мультфильма. Режиссером картины выступил Даниил Файзрахманов.

Действие мультипликационной картины происходит во времена Великой Отечественной Войны. По сюжету поезд «Победа» едет по стране и воссоединяет солдат с их родными.

Помимо этой награды, мультик уже успел собрать много титулов. Ранее он победил на кинофестивале «Перерыв на кино» в Санкт-Петербурге, забрав приз как «Лучший анимационный фильм». Также «Домой» стал лучшим анимационным фильмом на десятом Международном молодежном кинофестивале в Казани. Мультфильм смогли посмотреть жители Таллина, Белграда, Будапешта, Вены, Праги, Дрездена, Гданьска, Варшавы и Вильнюса. Кульминацией зарубежных гастролей картины стал показ 9 мая в Берлине.

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Автор - Анна Андреева
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