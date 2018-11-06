В конкурсе на проект памятника Александру III проведут дополнительный этап

Историки объявили дополнительный этап творческого конкурса на создание проекта памятника императору Александру III, который будет установлен перед Гатчинским дворцом.

О старте дополнительного этапа объявят 15 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. К участию приглашаются не только отечественные, но и зарубежные мастера.

Участникам конкурса в этот раз не предоставлена широкая творческая свобода. Проект должен быть выполнен на основе первых эскизов памятника Александру III, созданных скульптором Паоло Трубецким. Он изобразил самодержца сидящим на троне.

Для облегчения визуального представления о памятнике все конкурсанты могут увидеть оригинал монумента в фондах Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Интересный факт, но именно Александр III принял решение о создании музея. Открыт он был уже при следующем императоре – Николае II, и получил имя «Русский музей Императора Александра III».

Организатором конкурса является Российское историческое и Российское военно-историческое общества, а также Государственный музей-заповедник «Гатчина».

Памятник установят в Гатчине не случайно. Именно при Александре III для Гатчины наступил «золотой век» - она была объявлена официальной резиденцией российского императора. Также Гатчина была любимой летней резиденцией царской семьи, где она проводила достаточно много времени и любила отдыхать.

Напомним, что окончательный вариант памятника работы Трубецкого, где император изображен на коне, был установлен на Знаменской площади (сейчас площадь Восстания) у здания Николаевского (ныне Московского) вокзала в Санкт-Петербурге. Сейчас он демонстрируется во дворе Мраморного дворца.

Монумент, где Александр III восседал на троне во всех царских регалиях, был установлен у Храма Христа Спасителя в Москве. На торжественном открытии присутствовали вдовствующая императора Мария Федоровна и император Николай II. Памятник был взорван большевиками в 1918 году.