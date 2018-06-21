Конец эпохи дисков: Минкомсвязь отказывает в лицензировании CD и DVD носителей

Новые меры никак не скажутся на правообладателях. Об этом сказано в законопроекте на сайте российского правительства.

Сотрудники Минкомсвязи пришли к выводу, что Россия больше не нуждается в CD и DVD носителях. В настоящее время, практически информация распространяется через Интернет-ресурсы. Этим каналом пользуются для передачи программного обеспечения, аудиовизуальных файлов и прочих данных. На этом фоне теряется спрос на продажу через материальные носители.

Ранее власти ввели лицензирование на диски, чтобы бороться с контрафактной продукцией. О конце эпохи свидетельствует тот факт, что за 2018 год лицензии получили только два проекта. При этом в реестре насчитывается 82 действующие лицензии на производство дисков с программами и фильмами. Кроме того, с 2005 по 2010 год продажи таких носителей снизились в два раза. И продолжают падать в условиях повышения спроса в Интернете. Выпуск фильмов на DVD-дисках сократился в шесть раз. С 2015 по 2018 стали продавать в четыре раза меньше продукции формата Blu-ray.

Поэтому правительство России желает отказаться от лицензирования CD и DVD форматов. Право выпускать диски планируют оставить лишь за самими правообладателями, которые захотят самостоятельно распространять носители в рамках закона или договора. Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила инициативу. Вскоре её рассмотрят на заседании правительства.