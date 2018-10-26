Даниловский монастырь в столице решили реставрировать

Сегодня, 10:28 \\ Общество

Несколько зданий Даниловского монастыря на Москва-реке будут отреставрированы.

Древний монастырь в самом центре Москвы подлежит реставрации. Конкретно восстановительные работы планируется провести в доме настоятеля, братском корпусе и храме Троицы. В Мосгорнаследии дали старт на разработку проекта по данному вопросу. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Даниловский монастырь, построенный еще в конце 1200-х годов, находится в списке объектов культурного значения в масштабах страны. Прежде всего, историки и археологи должны подробно ознакомиться с историей монастыря, воспользовавшись всеми возможными литературными источниками и сохранившимися документами. Далее предстоит выяснить инженерные особенности здания. Лишь после всех исследований будет разработан план реставрационных работ, соответствующих всем нормам пожарной безопасности», - рассказал журналистам Алексей Емельянов, занимающий должность главы столичного Департамента культурного наследия.

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Автор - Антон Словацкий
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