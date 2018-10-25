Московские спасатели запаслись дронами для зимнего патруля

Беспилотные аппараты будут помогать столичным спасателям контролировать ситуацию на водоемах.

Московские подразделения МЧС снабдили воздушными дронами с хорошей оптикой. 27 квадрокоптеров будут патрулировать замерзшие водоемы и тропинки в лесопарковой зоне. Такое наблюдение должно помочь значительно уменьшить количество несчастных случаев. Данная информация опубликована на официальном сайте столичной мэрии.

«Беспилотники будут патрулировать самые популярные московские точки любителей подледного лова. Так же, несчастные случаи происходят и с людьми, занимающимися закаливанием и купанием в проруби. Не пройдет воздушный патруль и мимо различных лыжных тропинок, снежных горок и так далее. Наиболее усиленное наблюдение будет организовано в Серебряном бору и у Строгинской поймы. Квадрокоптеры будут снимать на камеру всю информацию и в режиме онлайн отправлять на монитор диспетчеру», - сообщили представители МЧС Москвы.